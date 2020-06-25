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Tarlayı sulamak için yaptıkları havuzda serinliyorlar

DHA

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) KIRIKKALE'nin Keskin ilçesine bağlı Kaçak köyünde Mikail (28), Ahmet (26) ve Cemal (24) Calışkan kardeşler, ay çekirdeği tarlasını sulamak için yaptıkları yapay havuzda, aynı zamanda yüzerek serinliyor. Kırıkkale'de yaşayan kardeşler Mikail, Ahmet ve Cemal Çalışkan, bir süre önce aileleri ile birlikte memleketleri Keskin'e bağlı Kaçak köyüne dönerek, çiftçilik yapmaya başladı. Daha önce arpa ve buğday ektikleri tarlaya bu kez ay çekirdeği eken kardeşler, kurak araziyi verimli hale getirmek için farklı çözüm buldu ve 250 dönümlük iki tarlanın ortasına...

Tarlayı sulamak için yaptıkları havuzda serinliyorlar

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) KIRIKKALE'nin Keskin ilçesine bağlı Kaçak köyünde Mikail (28), Ahmet (26) ve Cemal (24) Calışkan kardeşler, ay çekirdeği tarlasını sulamak için yaptıkları yapay havuzda, aynı zamanda yüzerek serinliyor.<br>Kırıkkale'de yaşayan kardeşler Mikail, Ahmet ve Cemal Çalışkan, bir süre önce aileleri ile birlikte memleketleri Keskin'e bağlı Kaçak köyüne dönerek, çiftçilik yapmaya başladı. Daha önce arpa ve buğday ektikleri tarlaya bu kez ay çekirdeği eken kardeşler, kurak araziyi verimli hale getirmek için farklı çözüm buldu ve 250 dönümlük iki tarlanın ortasına iki sulama havuzu yaptı. Çalışkan kardeşler, 6 kilometre uzaklıktaki doğal su kaynağından özel branda ile çevrili havuza borularla su taşıdı. Havuzdaki su ile ay çekirdeği tarlasını sulayan Çalışkan kardeşler, arta kalan zamanda ise serinlemek için 20 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğindeki havuza giriyor. <br>'6 KİLOMETRELİK BORU DÜŞEDİK'<br>3 kardeşin en büyüğü olan Mikail Çalışkan, kurak araziden daha fazla verim almak için düşünürken bu fikri bulduklarını söyledi. Çalışkan, "Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan 3 kardeşiz. Önceki yıllar arpa, buğday ekiyorduk. Şimdi ise çekirdek ve fasulye ekmek için böyle bir yönteme başvurduk. Bu havuzdan iki tane yaptık. İki havuzu bir haftada tamamladık, bir havuzumuz 1500 metreküp, diğer havuzumuz ise 1800 metreküp su alıyor. Her iki havuzun derinliği de 5 metreden oluşuyor. Doğal kaynak suyuna bağlantılı olarak yolları kazarak, yaklaşık 6 kilometrelik boru döşedik. O borulardan gelen su ile havuz doluyor. Cumhurbaşkanımızdan genç çiftçilere sahip çıkmasını istiyoruz. Gençlere ne kadar güvendiğini biliyoruz, biz sadece bununla yeterli ve sınırlı kalmak istemiyoruz. Destek verilirse farklı projelerimizi de ortaya çıkaracağız" dedi. <br>'HAVUZA GİRİP SERİNLİYORUZ'<br>3 kardeşin en küçüğü Cemal Çalışkan ise "Tarlada çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Yorulduğumuz zaman boş vakitlerimizde havuza girip serinliyoruz" diye konuştu.<br>Havuza şu ana kadar yaklaşık 250 bin TL para harcayan Çalışkan kardeşler, bu yıl mahsulün iyi gelmesi durumunda üçüncü havuzu da yapacaklarını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Hasan AKYILDIZ<br>2020-06-25 11:00:10<br>

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