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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

İHA

Kırıkkale'de binlerce öğrencinin ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Kırıkkale'de YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

Kırıkkale'de binlerce öğrencinin ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Kırıkkale'de öğrenciler aileleri ile beraber sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, öğrencilere maske dağıtılarak elleri dezenfekte etmeleri sağlandı. Kırıkkale Üniversitesi Diş Fakültesi Hastanesine gelerek kapıda bekleyen öğrenci ve ailelerin sosyal mesafe kurallarına kısmen uyduğu görüldü. Sınava girecek öğrencilerin de bir hayli heyecanlı olduğu görüldü. Sınav kapsamında bugün saat 15.30'a kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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