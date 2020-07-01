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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de Türk Kızılayına kan bağışı

İHA

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Kırıkkale'de Türk Kızılayına kan bağışı

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına il ve ilçede görevli personeller tarafından destek verildiği bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz'ın da görüşlerine yer verildiği açıklamada, "Covid19 salgını Kızılayın kan stoklarının azalmasına da neden oldu. Bizler sadece 15 dakika zaman ayırarak kan bağışı yapabiliyor ve bu sayede bir insanın hayatının kurtarılmasına vesile olabiliyoruz. Bu kampanyaya destek olmak hepimizin görevi ve sağlıklı her bireyi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verildi.

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