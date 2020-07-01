'Anneannem ve ben'

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<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, Yusuf Çil (38), kaldığı otel odasında ölü bulundu.<br>Kent merkezi Yenidoğan Mahallesi'nde hizmet veren otelin çalışanları, müşteri Yusuf Çil'den bir süredir haber alamayınca kaldığı odaya yedek anahtarla girdi. Çil'i yatağında hareketsiz bulan otel çalışanları polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yusuf Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 gündür otelde kaldığı öğrenilen Çil'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ<br>2020-07-01 18:21:38<br>

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