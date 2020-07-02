Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü

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Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin dereye düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.



Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 06 BB 3761 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Dereye düşen otomobil vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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