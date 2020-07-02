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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale Alparslan Türkeş bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. idaresindeki 07 AJN 330 plakalı otomobil ile E.I.'nın kullandığı 06 KGS 17 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servi ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel durumları iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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