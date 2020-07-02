Kırıkkale'de, otomobil sulama kanalına düştü

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobil 5 metre yüksekllikten sulama kanalına düştü. Sürücünün hafif yaralandığı kazada, otomobil, güçlükle kanaldan çıkartıldı. <br>Kaza, saat 23.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ö. yönetimindeki 06 BB 3761 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten DSİ'nin sulama kanalına düştü. E.Ö., kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobilde hasar oluştu.<br>Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücünün ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.Ö., sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, otomobil ise araç kurtarma ekibinin 1 saatlik çalışmasıyla kanaldan çıkartıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ<br>2020-07-02 02:26:05<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.