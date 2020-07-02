Türkiye'de 5 milyon kişi e-imza kullanıyor Son 6 ayda e-imza kullanımı yüzde 60 arttı

Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde elektronik imza kullanımı yüzde 60 artış gösterirken, eimza kullanıcı sayısının 5 milyonun üzerinde olduğu belirlendi.

Özellikle pandemi süreciyle birlikte eimza kullanımının arttığını belirten eİmzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, Türkiye'de ıslak imza döneminin azaldığını, elektronik imza kullanımının da yaygınlaştığını söyledi. Türkiye'de 5 milyonun üzerinde elektronik imza kullanıcısı olduğunu dile getiren Kılıç, "Son 6 ay içerisinde eimza kullanımında yüzde 60 oranında artış oldu. İnanılmaz bir artış. Bundan sonrabda bu artışın birkaç yıl sonra da süreceğini ve 10 milyon kullanıcının olacağını öngörüyoruz" dedi.



Dijital imza nedir?

Dijital imzanın elektronik dokümanları imzalamak için kullanılan ve elektronik dokümanı alan kişinin gönderen kişinin kim olduğuna emin olmasını ve güvenmesini sağlayan elektronik bir kod olduğunu ifade eden Kılıç, "Doğal olarak dijital imza güvenilirliği şifrelenmiş olmasından kaynaklanıyor. Bu sistem, şifrelenmiş verileri gönderen bilgisayar ile bu şifrelemeyi çözebilen alıcı bilgisayar arasında çalışıyor. Bu iki taraflı işlem dijital imzayı tamamlıyor. Dijital imza, diğer adıyla elektronik imza ülkemizde 23 Ocak 2004 yılında Resmi Gazete'de yayınlanmış ve 23 Temmuz 2004’te yürürlüğe girmiş 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile de tanımlanmıştır" ifadelerini kullandı.

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