Kırıkkale'de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı

Kırıkkale'de "organize suç örgütü kurmak ve üye olmak" suçundan aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “organize suç örgütü kurmak ve üye olmak ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından aranan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kent merkezinde oldukları belirlenen Ü.Y.K, Y.K ve C.A. isimli şahısların bulunduğu ikametlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şüphelinin evi, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 9 adet dolu kurusıkı fişek ile 2 adet av tüfeği kartuşu ve 1 adet 9 mm dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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