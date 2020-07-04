Gönüllü gençler sokak hayvanları için kulübe yapıyor Ülkenin çeşitli illerinden gelen 50 genç günde 150 adet kulübe yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllü gençler sokak hayvanları için kulübe yapıyor Ülkenin çeşitli illerinden gelen 50 genç günde 150 adet kulübe yapıyor

İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gönüllü olarak bir araya gelen gençler, sokakta kalan kedi ve köpekler için 1 günde 150 adet kulübe yapmayı hedefliyor.

Gönüllü gençler sokak hayvanları için kulübe yapıyor Ülkenin çeşitli illerinden gelen 50 genç günde 150 adet kulübe yapıyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gönüllü olarak bir araya gelen gençler, sokakta kalan kedi ve köpekler için 1 günde 150 adet kulübe yapmayı hedefliyor.
Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi sokak hayvanları için başlatılan 'pati köy' projesinin çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ülkenin çeşitli illerinden de gönüllü olarak gelen gençlerle birlikte köpekler için kulübe yapıyor. Belediye işçileri de gençlere yardım ediyor. Yaklaşık 50 genç, bir günde 150 adet kulübe yapmayı hedefliyor.
"Biz Belediye Başkanlığına seçildiğimizde Türkiye'ye model bölgede lider sloganıyla çıktık" diyerek sözlerine başlayan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Biz ilk geldiğimizde burada arkadaşlarla beraber sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarımız oluyor. Seçimi kazandığımız da çiçek istemedik. Biz köpek maması ve kedi maması istemiştik" dedi.

"Gönüllü arkadaşla beraber hedefimiz bugün 150 yuva"
Türkyılmaz, "Burada sağ olsun 50'ye yakın gönüllü arkadaşla beraber Türkiye'nin her bir yerinden gelen arkadaşlarla beraber karınca misaliyle kışa hazırlık yapıyoruz. Biliyorsunuz karınca ile ateş böceğinin hikayesini. Biz bugünden hazırlık yapıyoruz ki kışa sokak hayvanlarımız aç ve açıkta kalmasın. Burada tüm kamuoyuna sesleniyorum. 1 keser, 1 çivi, 1 tahta en fazla 25 dakika sürüyor bir köpek kulübesini yapmak. Buradan tüm hayvanseverlerden ricamız ellerinde bulundurdukları tahtaları çivileri keserlerle beraber bölgede bulunan hayvanlara birer proje yapsınlar. Ben burada 50 tane gönüllü arkadaşla beraber hedefimiz bugün 150 yuva yapmak. Yaklaşık 300 tane can yoldaşımıza ev sahipliği yapıyoruz. Benim ricam tüm kamuoyundan 1 kap su, 1 yemek, 1 kulübe hazırlığımız şimdiden olsun" şeklinde konuştu.

"Lütfen duyarlı olalım"
Yahşihan ilçesine sokak hayvanlarına barına yapmak için geldiklerini belirten Cebrail Yücel, "Gönüllü olarak burada çalışıyoruz. Sokak hayvanlarına yardım etmeye çalışıyoruz. Çevremizden insanların duyarlı olmasını istiyorum. Bu sokak hayvanlarına karşı narin davranmalarını istiyorum. Çünkü bunlar bize Allah'tan emanet olarak gönderildi. Tüm hayvanlar suçlu değildir. Hayvanların hepsi masumdur. Onlara mümkün olduğunca evinizde artan bir yemek kabını sokağımızın evimizin bir köşesine koyarak yardımda bulunabiliriz hayvanlara. Açlıktan soğuktan ölüyorlar. Arabaların altında kalıyorlar, zehirleniyorlar. Lütfen duyarlı olalım" dedi.

"Hayvanlara bir iyiliğimiz dokunur"
Yaren Gürol ise "Bende gelmek istedim işte hepimizin oturduğu bir zaman da boş durmaktansa hayvanlara bir iyiliğimiz dokunur. Çünkü hani havalar kötü oluyor fırtına yağmur bu hayvanlar nerede yatacak kalkacak o yüzden de geldik yapıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de minibüs takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de minibüs takla attı: 4 yaralı
Başkan Saygılı: "Şehit aileleri ile gazilerimizden su abone açım ücreti alınmayacak"
YEREL HABERLER Başkan Saygılı: "Şehit aileleri ile gazilerimizden su ...
Validen 'maske' denetimi: Esnaf ve vatandaşları tek tek uyardı
YEREL HABERLER Validen 'maske' denetimi: Esnaf ve vatandaşları tek ...
MKE Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'ndaki patlamanın 23. yılı
YEREL HABERLER MKE Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'ndaki patlamanın 23. ...
Kırıkkale'de yağlık ayçiçeği ekimi yapıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de yağlık ayçiçeği ekimi yapıldı
Devletten aldığı destekle lavanta bahçesi kurdu, ekonomisine can kattı 60 yaşındaki kadın çiftçi, çalışkanlığıyla gençlere taş çıkarıyor
YEREL HABERLER Devletten aldığı destekle lavanta bahçesi kurdu, ...
Havaya ateş açan düğün magandalarına 6 bin 300 lira ceza 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Havaya ateş açan düğün magandalarına 6 bin 300 lira ...
Kırıkkale Valiliği düğünlerde alınacak tedbirleri açıkladı
YEREL HABERLER Kırıkkale Valiliği düğünlerde alınacak tedbirleri ...
Kırıkkale'de park halindeki minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de park halindeki minibüs alev alev yandı
Kırıkkale'de gaz kokusunun nedeni dereye karışan petrol atığı çıktı Dereye petrol boşaltıldığı tespit edildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de gaz kokusunun nedeni dereye karışan ...
MHP'liler sosyal medya hesaplarını askıya alıyor
YEREL HABERLER MHP'liler sosyal medya hesaplarını askıya alıyor
Kırıkkale'de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de organize suç örgütü operasyonu: 3 ...
Kırıkkale'de Beton Santrali ve Kilit Parke Üretim Tesisi'nin temeli atıldı Vali Sezer: "Cumhurbaşkanımız her türlü desteği veriyor"
YEREL HABERLER Kırıkkale'de Beton Santrali ve Kilit Parke Üretim ...
Türkiye'de 5 milyon kişi e-imza kullanıyor Son 6 ayda e-imza kullanımı yüzde 60 arttı
YEREL HABERLER Türkiye'de 5 milyon kişi e-imza kullanıyor Son 6 ayda ...
Ani fren yapan otomobil refüje düştü, kazayı görenler sosyal mesafeyi unuttu
YEREL HABERLER Ani fren yapan otomobil refüje düştü, kazayı görenler ...
Kırıkkale'de, otomobil sulama kanalına düştü
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, otomobil sulama kanalına düştü
Korona virüs gölgesinde ilk düğün yapıldı, sadece gelin ve damat oynadı
YEREL HABERLER Korona virüs gölgesinde ilk düğün yapıldı, sadece ...
Kırıkkale'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ...
Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı Gaz kaçıran otomobilin etrafında beklediler
YEREL HABERLER Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 ...
Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X