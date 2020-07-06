Tabancasını temizlerken kendisini ve annesini yaraladı

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, tabancasını temizleyen M.K. (28), kazara silahın ateş alması sonucu, kendisi ve annesi D.K.'ye (65) isabet etti. Hastaneye kaldırılan anne ve oğulun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.<br>Olay, akşam saatlerinde kent merkezi Selimözer Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. M.K.'nın temizlemek için eline aldığı tabanca, kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun önce M.K., ardından anesi D.K.'ya isabet etti. Yaralanan anne ve oğlu, komşuların ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.<br>Ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancaya el koyan polis ekipleri, olay hakkında soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ <br>2020-07-05 23:54:17<br>

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