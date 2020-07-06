Öğrenciler dezenfektan üretti, öğretmenler köy köy dağıttı Öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği dezenfektanlar, öğretmenler tarafından köyde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri bölümü öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte korona virüs (Covid19) salgınına karşı ihtiyaç duyulan dezenfektan üretimi için gönüllü olarak kolları sıvadı. Öğrenciler, büyük bir özveriyle günlük 10 tonun üzerinde dezenfektan üretiyor. Kurulan bir tesiste sıvı sabun, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, el dezenfektanı gibi 12 çeşit temizlik malzemesi üretimi yapıyor. Kamu kurumlarında da kullanılan bu dezenfektan ürünleri ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılıyor.
İlk kez yapılan bu uygulamadan köylüler memnun
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.