Gübreye saplanan kurbanlık tosunu itfaiye kurtardı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gübreye saplanan kurbanlık tosun, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sürüden ayrılan kurbanlık tosun, mandıra yakınındaki gübre yığınına saplandı. Besicilik yapan Baki Doğan, hayvanı çıkartamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çaresizce bekleyen tosunu halat yardımıyla kurtardı. Doğan, ekiplere teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.