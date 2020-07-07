Kırıkkale’de 16 adreste karantina kaldırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale merkezdeki 2 müstakil ev ile Karakeçili ilçesindeki 14 evde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Selim Özer Mahallesi'nde yaşayan 10 kişinin Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine bu kişilerin aileleri ve temasta oldukları belirlenen 2’şer katlı 2 müstakil evde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 10 kişiden 6'sının da taburcu edildiği öğrenildi.

Karakeçili ilçesindeki Zafer Mahallesi Şehit Alparslan Caddesi'nde yapılan asker uğurlamasına gelen 1 kişide Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine şahsın temasta olduğu belirlenen 14 evde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 22 günlük karantina da İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda sona erdi.

Vatandaşların karantina boyunca ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.