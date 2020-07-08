Başkan Türkyılmaz, çiftçilerle bir araya geldi

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çiftçilerle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz Toprak Mahsulleri Ofisinde çiftçiler ile bir araya geldi. Türkyılmaz, “Toprak Mahsulleri Ofisine giderek hasat sonrası köylerimizden ve çevre köylerden gelen çiftçilerimizle muhabbet ettik. Emek ve alın teri ile çalışarak toprağa hayat katan çiftçilerimizin sorunlarını dinleyerek onlara ikramlarda bulunduk. Yahşihan Belediyesi olarak çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Alın teri döken tüm çiftçilerimize bereketli bir ekim dönemi ve Rabbimden kolaylıklar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.