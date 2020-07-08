Kırıkkale'de 'asker uğurlama' yasaklandı

Kırıkkale'de korona virüsü (Covid19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına aykırılık oluşturması nedeniyle asker uğurlama törenleri yasaklandı.

Kırıkkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vekili Emin Alıcı başkanlığında, asker uğurlamalarıyla ilgili gerekli kararların alınması için olağanüstü toplandı. Kent genelinde asker uğurlama tören ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla alınan kararlarda, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde toplumsal yaşamın her aşamasında temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının en üst düzeyde uygulanması gerekliliği aşikardır. Bu noktada son zamanlarda asker uğurlaması, düğün/nikah merasimleri ve özellikle turizm bölgelerinde canlı müzik eşliğinde yapılan eğlence etkinliklerinde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının ihlal edildiği gözlenmektedir. Pandemi koşullarını ihlal edici bu tür faaliyetlere/etkinliklere hastalığın yayılmaması için kesinlikle müsaade edilmemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.



6 saatle sınırlandırıldı

Özellikle turizm beldelerinde bulunan ve canlı müzik eşliğinde umuma açık eğlence yerine dönüşen lokanta/restoran vb. yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin sıklaştırılmasına, askerlik şubelerinden sevk belgelerini alan askerlik yükümlülerine 'pandemi kurallarına aykırılık taşıyan asker uğurlaması, asker eğlencesi, konvoy gibi etkinliklerde bulunmayacağına' dair taahhütname alınmasına, hastalığın yayılma ihtimalinin yüksek olduğu kalabalık ortamlarda kontrolün sağlanabilmesi amacıyla kent genelinde bayrak merasimi, kına gecesi, gelin alma gibi etkinliklerle 3 güne kadar uzayabilen sokak ve salon düğünlerinin tek gün ve gün içerisinde en fazla 6 saat ile sınırlı olmak ve en geç 23:00’da bitirilmesi şartıyla izin verildiği bildirildi.



Sık sık denetimler yapılacak

Düğün ve nikâhlarda temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil edecek şekilde oyun oynanması, kontrolsüz kalabalıkların bir araya gelmesi gibi hususlara yönelik tedbirlerin artırılmasına, düğün sahipleri tarafından düğün organizasyonu öncesi Kolluk Kuvvetlerine 'Emniyet Müdürlüğü / Jandarma' başvurularında alınan izin belgesi, 'Köy/Sokak Düğünlerine İlişkin Taahhütname'ye ek olarak Düğün kurallarını içeren 'Takı merasimi, sosyal mesafe, fotoğraf çekimi vb.' 'Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde' yer alan kuralların vatandaşlara tebliğ edilmesine, emniyet, jandarma ve belediye ekiplerince düğünlere sık ve düzenli olarak denetlemede bulunularak kararlara aykırı durumlarda gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.