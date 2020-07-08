Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi unuttular 

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de yeni açılan mağazada açılışa özel yapılan indirim nedeniyle yoğunluk oluşurken, sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.<br>Yaylacık Mahallesi´nde yeni açılan giyim mağazası, açılışa özel fiyatları düşürünce vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle kadınların yoğunluk oluşturduğu mağazada, görevlilerin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadı. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ<br>2020-07-08 16:04:37<br>
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