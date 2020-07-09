Bahşılı Belediyesi parklardaki oyun grupları yenileniyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki tüm mahallelerde bulunan parklarda oyun grupları yenileniyor.

Korona virüs salgını ile mücadele nedeniyle başlayan kontrollü sosyal hayat ile birlikte, Bahşılı ilçesindeki tüm parklarda bakım çalışması gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tüm parkların çocuk oyun grubunu değiştirip yeniledi. Böylelikle, parklara uğrayan vatandaşlar, daha temiz ve sağlıklı bir ortamda dinlenebilirken, çocuklar da gönüllerince oyun oynayıp eğlenebiliyor.

İlçedeki tüm parklarda yenileme çalışmalarının başladığını belirten Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, “İlçemizdeki tüm parklarımızı yeniliyoruz. Parklardaki oyuncaklar ve oturma alanları boyanıyor, eksikleri tamamlanıyor. Arızalı olanları onarılıyor veya yenileniyor. Çocuklarımız ve değerli hemşehrilerimizin daha güzel vakit geçirebilmeleri için parklarımıza yönelik bu çalışmalarımız sürecek. Kısa süre içinde bu çalışmayı tamamlayarak yaz aylarının ilçemizde daha renkli, güvenli ve yaşam kalitesinin yüksek biçimde geçmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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