Sertçelik: Ermeniler Osmanlı devletine ihanet etmişlerdir



Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, sözde Ermeni iddialarına ilişkin, "Ermeniler Osmanlı devletine ihanet etmişlerdir. İtilaf Devletleri ile beraber olup bize karşı savaşmışlardır. Yaklaşık 300 bine yakın Ermeni Kafkas cephesinde Osmanlı ordusuna kurşun atmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından düzenlenen, 'Ermeni sorununun arka planı ve tarihi gerçekler' isimli konferansa konuşmacı olarak katıldı. Düzenlenen konferansa, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkan Vekili İmbat Muğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

'DÜNYAYA YALANI YAYIYORLAR'

Burada konuşan Sertçelik, Ermenilerin yerli-yersiz herhangi bir gerekçe olmadan şikayet etmeye, bağırmaya, isyan etmeye yatkın bir toplum olduğunu bildirdi. Sertçelik, şunları kaydetti:

"Ermeni sorunu dediğimizde öncelikle Anadolu topraklarında kurulması istenen bir Ermeni Devletinin aklımıza gelmesi gerekiyor. Ermeniler Osmanlı devletine ihanet etmişlerdir. İtilaf Devletleri ile beraber olup bize karşı savaşmışlardır. Yaklaşık 300 bine yakın Ermeni Kafkas cephesinde Osmanlı ordusuna kurşun atmıştır. Çok ünlü bir Ermeni genci vardır, Arşak Çobanyan. Türkiye'de Ermenilerin kesinlikle yok edilmediklerini; katliama maruz kalmadıklarını söyler. 1890'lı yıllardaki Rus istihbaratçı ve diplomatların ifadesiyle Ermeniler kayıpları bağlamındaki sayılara bir sıfır ilave etmek suretiyle yani 150 bin civarındaki sayıyı 1,5 milyon yapmak suretiyle dünya kamuoyuna bir 'Ermeni soykırımı yaşandı' yalanını maalesef o günden bu güne kadar yayıyorlar."DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Yahşihan Hasan AKYILDIZ

2020-07-09 19:18:27



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