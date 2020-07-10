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Bakan Kurum: "Dünyaya örnek olacak 'Millet Bahçesi' projelendirdik" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "81 ilde 81 milyon metrekare 'Millet Bahçesi' hedefi çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

İHA

Bakan Kurum: "Dünyaya örnek olacak 'Millet Bahçesi' projelendirdik" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "81 ilde 81 milyon metrekare 'Millet Bahçesi' hedefi çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

81 ilde 81 milyon metrekare 'Millet Bahçesi' hedefi çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 50 milyon bedelle dünyaya örnek olacak Millet Bahçesi projesinin Kırıkkale'ye yapılacağını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilik ve belediye tarafından yapımı devam eden projeleri yerinde incelemek üzere Kırıkkale'yi ziyaret etti. Burada proje hakkında Vali Yunus Sezer'den bilgiler alan Bakan Kurum, golf arabasını sürerek, alanı gezdi. Kurum, daha sonra Kırıkkale Valiliğinde Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı da ziyaret eden Bakan Kurum, burada basına kapalı olarak toplantı düzenledi. Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Nuh Dağdelen'i ve partilileri ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Milletvekili Ramazan Can, ilçe belediye başkanları ve yetkililer katıldı.

"Kırıkkale'mize tam 13 milyar liralık yatırım yaptık"
'Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye' anlayışıyla şehirler şehirlerin ihtiyaçlarını gidermeye gayret gösterdiklerini belirten Kurum, "Son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kırıkkale'mize tam 13 milyar liralık yatırım yaptık. Devam eden bir çok yatırımımız var. Eğitimden sanayiye, kültür alanlarına, sosyal donatı alanlarına şehrin atık su yağmur su gibi altyapı ihtiyaçlarına kadar tüm işleri birlikte yapmaya gayret gösterdik. 2023'e giden bu yolda da inşallah bu anlayışla şehirlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Projelerimiz devam ediyor"
Kırıkkale'deki yapımı devam eden projeleri yerinde incelediklerini anlatan Kurum, "Bugün sabah Yeşilvadi projemizi inceledik. Bu çerçevede Obaköy, Yeşilvadi, projelerini yerinde inceleyip ilave desteklerimiz ne olur diye istişarelerde bulunduk. Ardından Valiliğimizle ve belediyemizle sorunları görüşmek üzere geldik. Akabinde halifeli içme suyu tesisinin açılışını gerçekleştireceğiz. Millet Bahçemize gideceğiz. Kentsel dönüşüm alanlarında şehrimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda ziyaretlerde bulunacağız. Bu süreçte de vatandaşımızla kucaklaşmak suretiyle şehrimizin sorunlarını hep birlikte yerinde görmüş olacağız" diye konuştu.

Kırıkkale'nin 50 yıllık içme suyu problemini çözmek adına halifeli içme suyu projesinin tamamlandığını ifade eden Kurum, vatandaşların daha nitelikli ve daha sağlıklı suya kavuşacağını aktardı.

"Dünyaya örnek olacak"
81 ilde 81 milyon metrekare 'Millet Bahçesi' hedefi çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kurum, "Kırıkkale'ye de dünyaya örnek olacak 'Millet Bahçesi' projelendirdik. Tam 530 bin metrekarelik alanda bu projeyi yapıyoruz. İçinde doğal göletlerimiz, yürüyüş alanlarımız, bisiklet yollarımız, tiyatrolarımız, çocuk oyun alanlarımız, spor etkinliklerinin yapılacağı alanlar ve evcil hayvanlarımızın parkı gibi bir çok etkinliğimiz olacak. Hem Kırıkkale'li, hem Ankaralı hem Kırşehirli hem de bu yol güzergahından geçen 43 ilimize giden vatandaşlarımızın faydalanacağı bir bölge parkı bölge Millet Bahçesini Kırıkkale'mize kazandırmış olacağız. Yaklaşık 50 milyon bedelli projemizin ihalesi yapıldı. İnşallah 1 ay içerisinde inşaatlara başlamak ve önümüzdeki yılda vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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