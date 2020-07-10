Kırıkkale'de bir adreste ruhsatsız silah ele geçirildi

Kırıkkale'de emniyet ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Başsavcılığı koordinesinde bir adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda bir adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait boş şarjör ile 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 10 adet kartuş ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.E. ve S.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

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