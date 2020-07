Bakan Kurum’dan tarihi bölgede tekne turu Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu turizme kazandırıldı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Tüm Türkiye'ye hizmet edecek" "Çok önemli bir çevre projesini bitirmiş bulunmaktayız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale’deki Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü Kanyonu’nda tekne turu yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale ziyaretleri kapsamında Keskin ilçesini ziyaret ederek yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum, ilçede gezerek projelerin gerçekleşeceği alanlarda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, daha sonra Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Keskin ilçesi sınırlarında yer alan Selçuklu mimarisiyle yapılan Çeşnigir köprüsü ve kanyonunda da incelemelerde bulundu. Bakan Murat Kurum, yüzyıllar boyunca tarihe ışık tutan ve Kırıkkale Valiliğinin girişimleriyle turizme kazandırılan Çeşnigir Köprüsü’nde vatandaşlarla bir araya gelerek çocuklara da oyuncak hediye etti. Buradaki incelemelerin ardından Kurum ve beraberindekiler Çeşnigir Kanyonu’nda tekne turu yaptı.



"Tarihi ve doğal güzelliklerin olduğu, her türlü duyguyu hissedebileceğiniz çok önemli bir alan"

Çeşnigir Kanyonu Projesi’nin kente ve bölgeye değer katacağını belirten Bakan Kurum, “Çeşnigir Kanyonu içerisindeyiz. Tarihi güzelliklerin olduğu, doğal güzelliklerin olduğu, burada her türlü duyguyu hissedebileceğiniz çok önemli bir alan. Ankara’ya 80 kilometre mesafede. 500 bin metrekare alan üzerinde bir çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Kırıkkale Valiliğimiz, İl Özel İdaresi ve Bakanlığımız, hem genel müdürlüklerimiz hem İller Bankası Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle bu projeyi gerçekleştiriyoruz. İçinde kanyonumuzun olduğu kanyon güzergahı içinde 6.5 kilometre yürüyüş ve bisiklet yolunun olduğu 2 tane seyir terasımız var” diye konuştu.



"Çok önemli bir çevre projesini bitirmiş bulunmaktayız"

Seyir teraslarında vatandaşların doğal güzelliklerini görebileceklerini ifade eden Bakan Kurum, şunları kaydetti:

“Göl çevresi etrafımızda dinlenme alanlarının yürüyüş alanlarının olduğu tarihi köprümüzün Selçuklu dönemine uzanan ihyasını ve inşasını yine bu proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz hemen yanı başımızda Hititler dönemine ait yerleşim yerlerini içinde barındıran çok önemli bir doğa projesini, çevre projesini bitirmiş bulunmaktayız.”



"Tüm Türkiye'ye hizmet edecek"

Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu Projesi’nin sadece Türkiye’ye hizmet edeceğini dile getiren Bakan Kurum, “Bugün hep birlikte bu alan üzerinde ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bu alanı Kırıkkale’mize kazandırmış olduk. Vatandaşlarımız burada mutlu, güvenli ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekler. Sadece Kırıkkale’ye hizmet etmeyecek, tüm Türkiye’ye hizmet edecek. Yine Ankara’mızdan, Konya’mızdan, Kırşehir’imizden, tüm vatandaşlarımızın vakit geçireceği önemli alanların inşasını tamamladık ve vatandaşımızın hizmetine sunduk” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’a ziyaretleri sırasında Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Keskin ilçe Belediye Başkanı Dede Yıldırım, Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir ve diğer ilgililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.