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Kırıkkale’de tarla yangını Tarım arazisinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

İHA

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kırıkkale’de tarla yangını Tarım arazisinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Güzelyurt köyünde bulunan bir tarladaki anızlar henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede diğer tarlalara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Sulakyurt Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve çiftçilerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Tarlada bulunan hububatların kısa süre önce hasat edilmesi çiftçilerin yüreğine su serpti.
Yaklaşık 50 dönüm arazinin zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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