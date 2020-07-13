Hafta sonu tatilcileri 43 ilin geçiş güzergahında trafiğe takıldı Trafik yoğunluğunda araçlar tampon tampona ilerledi

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, yaşanan trafik yoğunluğunda araçlar tampon tampona ilerledi.

Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş, pazar akşamı trafik yoğunluğuna takıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, araçlar tampon tampona ilerledi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafiğin akışını sağlamak için yoğun mesai harcadı. Saat 20.00 itibari ile oluşan trafik gece geç saatlerine kadar sürdü. SamsunAnkara, KayseriKırıkkale kara yolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.