Arpa ve buğday harmanda, fasulye ile mısır tarlada Çiftçiler üretimde devamlılık için boş durmuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arpa ve buğday harmanda, fasulye ile mısır tarlada Çiftçiler üretimde devamlılık için boş durmuyor

İHA

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, çiftçi ziyaretleri programı kapsamında Keskin ilçesine bağlı Ceritmüminli köyünde incelemelerde bulundu.

Arpa ve buğday harmanda, fasulye ile mısır tarlada Çiftçiler üretimde devamlılık için boş durmuyor

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, çiftçi ziyaretleri programı kapsamında Keskin ilçesine bağlı Ceritmüminli köyünde incelemelerde bulundu.
Başlayan hasat sezonu ve devam eden üretim süreçlerini inceleyen ve çiftçilerle bir araya gelen İl Müdürü Yılmaz, işlerinde kolaylıklar diledi. Değerlendirmesinde ürün çeşitliliğinin ve üretimin bir bütün olarak devamlılığının önemine değinen Yılmaz; “Hafta sonu ziyaretlerimize devam ediyoruz. Çiftçimizin tarlada olduğu gibi harmanda da yanındayız. Hasat edilen hububatları inceledik, tarladaki ürünleri inceledik ve çiftçimizle diyaloglarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar bize ilimiz tarımında gelişim adına en doğru ve sağlam adımları planlama, arazimizin gerçekleri ve çiftçimizin talepleri doğrultusunda projeler planlama imkânı sunuyor. Tarımsal üretim durmak bilmeyen bir süreç gerektiriyor. Bir yanda hububatın hasadı yapılırken diğer yanda başka bir ürüne emek vermeye devam etmek gerekiyor. Ürün çeşitliliğimizi arttırmak ve bunu üretim sezonumuzu uzatacak çözümlerle buluşturmak zorundayız. Hem hububatın en kaliteli ve en verimlisini ekmeli hem de her karış elverişli toprağımızı mümkün olan en iyi yöntemle kullanmalıyız. Bunu sağlamak için yüksek verimli çeşitlerin tanıtımı, örtü altı yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması, anıza ikincil ürün ekimi ve alternatif ürünlerin tanıtılması konularında projeler yürütüyoruz” şeklinde konuştu.
Bakanlık tarafından başlatılan projeye de değinen Yılmaz, "Tarımda dijital çağı açarak üretici ile tüketiciyi buluşturan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesi ile sağlanan kolaylık var. Çiftçimiz DİTAP ile hem harmana yeni getirdiği ürününü anında satıp hem de bunu yaparken üretimine ara vermeden tarladaki diğer ürünü ile ilgilenme imkanına sahip. Dijital tarım pazarı bir cep telefonu ile henüz tarladayken ürünü pazara sunma imkanını sunuyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret Mehmet Saygılı, “Her zaman takımın yanındayız”
YEREL HABERLER Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret Mehmet ...
Yahşihan Belediyesinden 'korona virüs' açıklaması Yahşihan Belediyesinde korona virüs tespit edilen çalışan karantinaya alındı
YEREL HABERLER Yahşihan Belediyesinden 'korona virüs' ...
Pedallar 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için çevriliyor Çankırı’dan 15 Temmuz için yola çıkan bisikletliler Kırıkkale’de Şehit mezarlarından alınan toprakları Ömer Halisdemir’in kabrine ulaştıracaklar Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Engin Çimen; "Bisiklet üzerinde 430 kilometre yol kat etmiş olacağız" "Tüm Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Pedallar 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için ...
Ayaklarından tavana astıkları kişiye şiddet uygulayan 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Ayaklarından tavana astıkları kişiye şiddet uygulayan ...
Başkan Tekin’den Bakan Kurum’a teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Tekin’den Bakan Kurum’a teşekkür
Kırıkkale'de aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı
Ayaklarından iple asıp saatlerce şiddet uyguladılar Şiddet anlarını sosyal medyadan canlı yayınladılar Olaya ilişkin 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ayaklarından iple asıp saatlerce şiddet ...
Hafta sonu tatilcileri 43 ilin geçiş güzergahında trafiğe takıldı Trafik yoğunluğunda araçlar tampon tampona ilerledi
YEREL HABERLER Hafta sonu tatilcileri 43 ilin geçiş güzergahında ...
Korona virüs balık satışlarını artırdı, en çok levrek ve çipura tüketiliyor
YEREL HABERLER Korona virüs balık satışlarını artırdı, en çok levrek ...
Kırıkkale’de tarla yangını Tarım arazisinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Kırıkkale’de tarla yangını Tarım arazisinde çıkan ...
Başkan Tekin’den Ayasofya Camii açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Tekin’den Ayasofya Camii açıklaması
Eski kayınbabasını silahla vuran zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eski kayınbabasını silahla vuran zanlı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Kırıkkale'deki bir alan riskli bölge ilan edildi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Kırıkkale'deki bir ...
Kırıkkale'de minibüs takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de minibüs takla attı: 4 yaralı
Bakan Kurum: Kalecik'e eski Ankara evlerini yapacağız (5)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Kalecik'e eski Ankara evlerini yapacağız ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X