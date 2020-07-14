Şampiyonluk sevinci sosyal mesafeyi unutturdu Kırıkkale'de şampiyonluk coşkusu Kırıkkale BA'nın 3. Lig sevinci

Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) şampiyon takımı Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, 3. Lig zaferini coşkuyla kutladı. Havai fişeklerin atılarak meşalelerin yakıldığı kutlamanın heyecanıyla 'sosyal mesafe' unutuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun aldığı karar göre, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta 9 puan farkla lider durumda olan Kırıkkale Büyük Anadolu SK, 3. Lig’e yükseldi. Büyükşehir parkında bir araya gelen yüzlerce taraftar ve teknik ekip, büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutladı. Kutlamada havai fişekler atılırken meşaleler yakıldı. Sezon boyunca takımını yalnız bırakmayan yüzlerce taraftar şampiyonluk sevinci yaşarken 'sosyal mesafe' kuralını unuttu. Bir süre devam eden kutlamanın ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.



"Kırıkkale bu sene inandı"

Kırıkkale BA Genel Kaptanı Tolga Özkan, "Büyük bir emek sarf etti şehrimiz. Valisiyle, Belediye Başkanıyla, bürokratlarıyla, yönetimimizle, taraftarımızla, şehir bu sene inandı. Sene başından itibaren malumunuz Mart ayı itibariyle askıya alınan liglerle birlikte federasyonumuzun vermiş olduğu kararla 3. Lig'e çıktık. Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz" dedi.

Sezon başında güzel bir ekip kurduklarını ifade eden Sportif Direktör Hakan Elidemir ise sezonu şampiyonlukla taçlandırdıklarını ve bu kutlamalar sırasında sosyal mesafenin unutulduğunu söyledi.

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