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15 Temmuz'un simgesi tank, Şehitlik Anıtı'nda sergilencek MKE, 15 Temmuz için tank yaptı

İHA

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından yaptırılan ve 15 Temmuz'un simgesi olan tankın maketi Kırıkkale'deki Şehitlik Anıtı'nda sergileneceği bildirildi.

15 Temmuz'un simgesi tank, Şehitlik Anıtı'nda sergilencek MKE, 15 Temmuz için tank yaptı

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından yaptırılan ve 15 Temmuz'un simgesi olan tankın maketi Kırıkkale'deki Şehitlik Anıtı'nda sergileneceği bildirildi.
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından Bursa'da yaptırılan ve 15 Temmuz'un simgesi olan tankın maketi, Kırıkkale'deki bir silah fabrikasına getirilerek etrafı çelik zırhla çevrildi. Burada tüm bakım ve onarımları yapılan maket tank, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırıkkale Valiliği tarafından projelendirilen Şehitlik Anıtı'nın açılışında sergilenmesi planlanıyor.

"Etrafını zırhla kapattık"
Maket tankla ilgili açıklamalarda bulunan Silah Fabrikası Müdürü Hakan Kadir Gündüz, “Arkamda gördüğünüz tank Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından Şehitler Anıtı için Bursa’da yaptırıldı. Bize zırhsız bir şekilde geldi. 15 gündür yaptığımız çalışmalarla etrafını zırhla kapattık. İç kısmına profillerle ağ yaparak ördük. Herkesin emeğiyle bu hale getirdik açılış için hazırız şu anda" dedi.

"Türkiye görecek"
Zırhını çelik örgülerden yaptıklarını ifade eden Gündüz, "Üzerine çıkmak için dayanıklı olsun dedik. Uzun süre paslanmaya karşı dirençli olsun dedik. 20 kişilik bir ekiple çalıştık. Tabii ki destek veren ekiplerde oldu. Plan proje anlamında. Fabrikada çalışan herkesin burada bir emeği var. Herkes burada katkı sunmak istedi. 15 Temmuz Demokrasi Gününde Şehitlik Anıtında sergilenecek. Bugün yükleyip oraya götüreceğiz. Yarın tüm Türkiye görecek inşallah" şeklinde konuşta.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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