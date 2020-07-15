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15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: “Bu ülkenin kaderini Seyit Onbaşılar ile 15 Temmuz kahramanları belirledi” Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

İHA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki alçakça darbe girişimi esnasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "Bu ülkenin kaderini Çanakkale'deki Seyit Onbaşılar belirliyor, 15 Temmuz kahramanları belirliyor. Unutturmayacağız, ben unutmayacağım herkes de unutmayacak" dedi.

15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: “Bu ülkenin kaderini Seyit Onbaşılar ile 15 Temmuz kahramanları belirledi” Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki alçakça darbe girişimi esnasında Ankara’daki Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’nde şehit olan Hakan Yorulmaz’ın babası İsmail Yorulmaz, “Bu ülkenin kaderini Çanakkale’deki Seyit Onbaşılar belirliyor, 15 Temmuz kahramanları belirliyor. Unutturmayacağız, ben unutmayacağım herkes de unutmayacak” dedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırıkkale’de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından düzenlenen başarısız darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Anıtı ve Müzesi ziyaret edildi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ayaz, il protokolü, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri şehit yakınları ve gazilerin katıldığı programda yüzlerce şehidin fotoğraflarının bulunduğu müze de gezildi. Kırıkkale Şehitliğinde devam eden programda il protokolü şehitlik kabirlerine karanfil bıraktı.
Ankara’daki Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’nde şehit olan Hakan Yorulmaz’ın kabrini de ziyaret eden Vali Sezer ve Başkan Saygılı, bir süre sohbet ettiği baba İsmail Yorulmaz’a baş sağlığı diledi. Bu ülkenin kaderini Çanakkale’deki Seyit Onbaşıların, 15 Temmuz kahramanlarının belirlediğini ifade eden İsmail Yorulmaz, 15 Temmuz’u unutturmayacaklarını söyledi.

"Bu millet için canını seve seve verdi"
15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasına yönelik olan bir kalkışma olduğunu dile getiren Yorulmaz, “Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmak için karanlık yerlerde hazırlanmış bir komploydu. O komplo ile Türkiye Cumhuriyeti baş başa kaldı. O gün insanlar kendi saflarını belli ettiler. O kahramanlar da vatanı için milleti için saf tuttu. Bu millet için vatan için canını seve seve verdi. 2 tane emanet bıraktı birisi vatan diğeri de şehit aileleri” dedi.

"Vatanımız milletimiz var olsun"
Vatan millet için gerekirse canlarını feda edeceklerini belirten Yorulmaz, şöyle konuştu:
“Yeter ki bu şehitlerimize layık olmaya çalışalım. Allah bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın kimsenin burnu kanamasın benim isteğim dileğim budur. Bu vatana ihanet edenlerin cezasını inşallah karşılığını bulmasını istiyoruz biz. İhanetin cezası karşılıksız kalmamalı. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin başta oğlum Hakan olmak üzere. Vatanımız milletimiz var olsun.”

"Asırlarca unutulmayacak ders vermiştir"
Türk milletinin hainlere karşı büyük bir ders verdiğini kaydeden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise programda yaptığı konuşmasında, “Milletimiz 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi eşsiz bir mücadele ortaya koymuştur. Kadınıyla, genciyle, çocuğuyla vatan aşkı olan millet aşkı olan bütün Türk milleti sokağa dökülmüştür ve hainlere büyük bir ders vermiştir. Asırlarca unutulmayacak bir ders vermiştir. Bütün şehitlerimizin yüce hatıraları adına yaptırdığımız şehitlik anıtını ziyaret ettik” diye konuştu.

"Şehitler tepesi boş değil"
Sezer, “Orada Kurtuluş Savaşından Çanakkale Savaşına, Sarıkamış’ta Azerbaycan’da, Kore Savaşında, Kıbrıs’ta şehitlerimiz var. Hepsini gördük. Bu şehitler tepesinin boş olmadığını sürekli bu memleketin bu kutsal topraklar adına bu değerli ve mübarek topraklar adına şehitler verdiğini gördük. Ben bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımızı iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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