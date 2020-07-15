Kırıkkale'de '15 Temmuz Zaferi' etkinlikleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de '15 Temmuz Zaferi' etkinlikleri

İHA

Kırıkkale'de '15 Temmuz Zaferi' etkinlikleri

Kırıkkale'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde şehitler dualarla yad edildi. Duaların ardından vatandaşlar Demokrasi Meydanında nöbet tutmaya başladı.
Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dev ekrandan izledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte, Kur’anı Kerim tilaveti okunarak şehitler için de dualar edildi. Daha sonra Kırıkkale Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi. Meydanların vatan ve bayrak aşkıyla dolduğunu belirten Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, milletle beraber olduklarını ifade ederek, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yüreklerin tek bir şekilde attığını söyledi.

"Allah bizlere 15 Temmuz gibi darbeleri tekrar yaşatmasın"
Sezer, “Bugün şanlı bayrağınız Kur’anı Kerim’imiz hep beraber bundan daha güzel bir şey olamaz. Allah bizlere 15 Temmuz gibi darbeleri tekrar yaşatmasın. Birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bütün gazilerimize minnet duygularımızı iletiyoruz. Bütün milletimize de şükranlarımızı iletiyoruz. 4 sene geçti aynı ruhla, aynı azimle, aynı heyecanla sahadalar. Allah hepsinden razı olsun” dedi.
Hain FETÖ darbe girişiminin karşısında duran bu aziz milletin göstermiş olduğu destanın 4. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türkiye’de meydanları ilk dolduran Kırıkkalelilerin olduğunu belirtti.

"Hiçbir haine müsaade etmeyeceğiz”
Saygılı, “Bütün Kırıkkaleli hemşehrilerim bu meydanı Türkiye’de ilk dolduran şehir olması münasebetiyle tüm Kırıkkaleli hemşehrililerime teşekkür ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Hiç kimse şunu aklından çıkartmasın. Bu milletin birliği ve beraberliği devam ettiği süreçte asla ve asla kimse karşısında duramayacaktır. ‘Halk mı? Tank mı?’ diyenlere halkın gücünün ne kadar kuvvetli olduğunu bütün dünya gördü. Bu memleket asla esaret altına girmeyecektir. İnşallah bunu tüm dünya gördüğü gibi ülkemizdeki hainlerde gördüler. Hiçbir haine müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayağını helezyon makinesine kaptıran çiftçi, yaralandı
YEREL HABERLER Ayağını helezyon makinesine kaptıran çiftçi, ...
Buğday yüklerken ayak parmağını helezon makinesine kaptırdı İtfaiyenin erken müdahalesi çiftçinin ayak parmağını kopmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Buğday yüklerken ayak parmağını helezon makinesine ...
15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: “Bu ülkenin kaderini Seyit Onbaşılar ile 15 Temmuz kahramanları belirledi” Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: “Bu ...
Erken yaşta evlilik yapan binlerce mağdur 'af' istiyor Kırıkkale'de mağdur aileler 'af' için toplandı
YEREL HABERLER Erken yaşta evlilik yapan binlerce mağdur 'af' ...
Başkan Tekin’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tekin’den 15 Temmuz mesajı
Kırıkkale’de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi ...
Başkan Türkyılmaz: "Bu onurlu direnişte milletimizin imzası vardır" Başkan Türkyılmaz’ın 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz: "Bu onurlu direnişte milletimizin ...
15 Temmuz'un simgesi tank, Şehitlik Anıtı'nda sergilencek MKE, 15 Temmuz için tank yaptı
YEREL HABERLER 15 Temmuz'un simgesi tank, Şehitlik Anıtı'nda ...
15 Temmuz şehidi babası: "FETÖ’cüler hainliklerinden vazgeçmiş değiller" Doğum gününde şehit düşen oğlunun kabri başından ayrılmıyor Oğlunun anısını evinin odasında yaşatıyorlar Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz: "Doğum gününü mü anayım yoksa şehadet yıl dönümünü mü?" "FETÖ’cüler hainliklerinden vazgeçmiş değiller" "Bu hain kalkışmayı devletimiz milletimiz unutmasın"
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi babası: "FETÖ’cüler hainliklerinden ...
Vali Yunus Sezer'den '15 Temmuz' mesajı
YEREL HABERLER Vali Yunus Sezer'den '15 Temmuz' mesajı
Başkan Saygılı’nın '15 Temmuz' mesajı Mehmet Saygılı, “Milletin iradesinin üstünde güç yoktur”
YEREL HABERLER Başkan Saygılı’nın '15 Temmuz' mesajı Mehmet Saygılı, ...
Kırıkkale'de, şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede bıraktı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, şampiyonluk coşkusu pandemi ...
Şampiyonluk sevinci sosyal mesafeyi unutturdu Kırıkkale'de şampiyonluk coşkusu Kırıkkale BA'nın 3. Lig sevinci
YEREL HABERLER Şampiyonluk sevinci sosyal mesafeyi ...
Arpa ve buğday harmanda, fasulye ile mısır tarlada Çiftçiler üretimde devamlılık için boş durmuyor
YEREL HABERLER Arpa ve buğday harmanda, fasulye ile mısır ...
Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret Mehmet Saygılı, “Her zaman takımın yanındayız”
YEREL HABERLER Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret Mehmet ...
Yahşihan Belediyesinden 'korona virüs' açıklaması Yahşihan Belediyesinde korona virüs tespit edilen çalışan karantinaya alındı
YEREL HABERLER Yahşihan Belediyesinden 'korona virüs' ...
Pedallar 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için çevriliyor Çankırı’dan 15 Temmuz için yola çıkan bisikletliler Kırıkkale’de Şehit mezarlarından alınan toprakları Ömer Halisdemir’in kabrine ulaştıracaklar Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Engin Çimen; "Bisiklet üzerinde 430 kilometre yol kat etmiş olacağız" "Tüm Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Pedallar 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için ...
Ayaklarından tavana astıkları kişiye şiddet uygulayan 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Ayaklarından tavana astıkları kişiye şiddet uygulayan ...
Başkan Tekin’den Bakan Kurum’a teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Tekin’den Bakan Kurum’a teşekkür
Kırıkkale'de aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı
Ayaklarından iple asıp saatlerce şiddet uyguladılar Şiddet anlarını sosyal medyadan canlı yayınladılar Olaya ilişkin 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ayaklarından iple asıp saatlerce şiddet ...
Hafta sonu tatilcileri 43 ilin geçiş güzergahında trafiğe takıldı Trafik yoğunluğunda araçlar tampon tampona ilerledi
YEREL HABERLER Hafta sonu tatilcileri 43 ilin geçiş güzergahında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X