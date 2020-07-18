Kırıkkale'de, 2 milyon 684 bin litre sahte motorin ele geçirildi

Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de akaryakıt dağıtım şirketine ait tesise düzenlenen operasyonda 2 milyon 684 bin 971 litre sahte motorin ele geçirildi.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahşılı ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki bir akaryakıt dağıtım şirketine operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, yapılan inceleme sonucu sahte olduğu anlaşılan 3 silodaki toplam 2 milyon 684 bin 971 litre motorine el konuldu. Operasyon kapsamında ilgili firma ve şüpheliler hakkında '5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu' ve '5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Hasan AKYILDIZ
2020-07-18 11:54:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.