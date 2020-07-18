Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cihat Acar, Yenidoğan mahallesi Zafer Caddesi'nde park halindeki 71 AAP 354 plakalı otomobilinin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Acar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından kedi, sıkıştığı yerden kurtarıldı.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Hasan AKYILDIZ
2020-07-18 13:56:55
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