Başkan Saygılı: "Halkımızın rahatlığı için çalışıyoruz"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kent merkezinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, " Tüm ekiplerimiz gecegündüz çalışmalarına devam ediyor. Halkımızın rahatlığı için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı, kent merkezinde asfalt, temizlik, ilaçlama, peyzaj gibi çalışmaların devam ettiğini bildirerek, ekiplerin 24 saat gecegündüz sahada olduklarını belirtti.

Saygılı, “Belediye olarak tüm mahallelerimizde ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Her mahallemiz her sokağımızda ihtiyaca göre çalışmalar yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz gecegündüz çalışmalarına devam ediyor. Halkımızın rahatlığı için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Kent merkezinde yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlarda başta Başkan Saygılı olmak üzere tüm belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

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