Yarım minareli cami, 23 yıl önceki patlamayı hatırlatıyor



Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)MAKİNE Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nda, 3 Temmuz 1997'de meydana gelen patlamada hasar gören caminin minaresi, ölenlerin anısına yarım bırakıldı. Yarım minareli camiyi görenler, 23 yıl önceki patlamayı hatırlıyor.

Kırıkkale'deki MKEK yerleşkesi içine bulunan mühimmat fabrikasının imla işletmesi bölümünde meydana gelen patlamada 1'i işçi, 2'si çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Patlamada, yerleşke içinde bulunan İmla Camii de hasar görürken, minarenin bir kısmı ise yıkıldı. Patlamanın ardından fabrika bünyesinde hasar gören alanlar yeniden yapıldı. Onarım çalışmaları kapsamında 250 kişilik cami de tadilattan geçirildi. Caminin, bir kısmı yıkılan minaresi ise ölenlerin anısına ve facianın unutulmaması için yarım bırakıldı. Yerleşke içinde yarım minareli camiyi görenler, 23 yıl önce kentin tamamında hissedilen patlamayı hatırlıyor.

'BU ŞEKİLDE ANI OLARAK KALDI'

Patlama olduğu dönemde fabrikada işçi olarak çalışan Türk Metal Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Murat Demirtaş, 3 Temmuz 1997 tarihinde mühimmat fabrikasının imla işletmesinde meydana gelen patlamanın üzerinden 23 yıl geçtiğini söyleyerek, "Sendika olarak, Kırıkkale halkı olarak patlamayı unutmadık, unutturmayacağız. Bu patlama esnasında, işçi arkadaşlarımızın namaz kıldığı camimiz zarar gördü, minaresinde bir çöküntü oluştu. O yılları unutmama adına caminin minaresinin tadilatı yapılmadı, bu şekilde anı olarak kaldı. Camide ibadet yapılıyor; ama minare hatıra olarak o şekilde kaldı. Patlamanın unutulmaması için yarım bırakıldı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Hasan AKYILDIZ

2020-07-21 12:19:21



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