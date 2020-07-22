Görev yeri değişen mülki idari amirlerine veda yemeği

Kırıkkale'de görev yeri değişen mülki idari amirleri için veda yemeği düzenlendi.

Kırıkkale Valiliği tarafından mülki idare amirleri onuruna düzenlenen yemeğe Vali Yunus Sezer ile eşi Canan Sezer, vali yardımcıları, kaymakamlar ve eşleri katıldı. Yemekte konuşan Vali Sezer, mülki idare amirleri ile beraber görev yapmaktan, onları tanımaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu ifade ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Yapılan konuşmaların ardından Vali Yunus Sezer, görev yeri değişen vali yardımcısı ve kaymakamlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ankara Vali Yardımcılığına Osman Akbaş, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine Vali Yardımcısı Sait Özkılınç, Mihalgazi Kaymakamlığına Şahin Arsal, Korgan Kaymakamlığına Yunus Emre Şahin, Ağrı Vali Yardımcılığına Ramazan Cankaloğlu, Tatvan Kaymakamlığına Tekin Erdemir, Arguvan Kaymakamlığına Gökhan Dolaş ve Menemen Kaymakamlığına Fatih Yılmaz atanmıştı.

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