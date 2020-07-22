En lezzetli Ezogelin çorbası için pratik tarifler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale merkez Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir A.'nın kullandığı 71 DT 488 plakalı motosiklet ile Koray K. idaresindeki 06 FA 990 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Bekir A., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.