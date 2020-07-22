Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde (YİH), Türkiye'de ilk HIMSS EMRAM Seviye 6 uzaktan validasyonunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Healthcare Information and Management Systems Society (Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu) Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse ve ekibi, 20 Temmuz 2020 tarihinde HIMSS Avrupa Temsilcisi Frank Fritzsche’ın da online olarak katıldığı Uzaktan Validasyon sürecini başarıyla tamamladığı belirtildi.



Yüksek İhtisas Hastanesinin pandemi döneminde Dijital Hastane Sertifikası alan ilk hastane olduğu aktarılan açıklamada, Dijital hastane; idari, mali ve tıbbi süreçlerde asgari düzeyde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı bir hastaneden her türlü iletişim aracı ve tıbbi cihazın birbiriyle ve diğer bilgi sistemleriyle entegre olduğu, sağlık çalışanları ve hastaların tele tıp ve mobil tıp uygulamalarıyla hastane içinden veya dışından veri alışverişinde bulunabildiği hastaneye kadar geniş bir yelpazede tanımlanan hastane şeklinde tanımlanabilir" ifadesi kullanıldı.

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