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Kırıkkale'de akaryakıt yüklü tren minibüse çarptı

DHA

Kırıkkale'de akaryakıt yüklü tren minibüse çarptı


Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, hemzemin geçitten geçerken tren raylarında asılı kalan minibüse, akaryakıt yüklü tren çarptı. Kazada, trenin geldiğini görüp, makinisti uyaran sürücü ve yanındaki yolcu kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, akşam saatlerinde, Yahşihan ilçesindeki trafiğe kapalı olan hemzemin geçitte meydana geldi. Hikmet Gürsoy (42) yönetimindeki 71 DC 859 plakalı minibüs, trafiğe kapatılan hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışırken tren raylarında asılı kaldı. Vagonlarında akaryakıt yüklü trenin geldiğini fark eden sürücü Gürsoy ve yanındaki yolcu, koşarak makinist Emin Yorulmaz'ı 'dur' işareti ile uyarmaya çalıştı. Hızını alamayan tren, raylarda asılı kalan minibüse çarparak yaklaşık 50 metre sürükledi.
Can kaybının yaşanmadığı kazada hasar meydana geldi. Trafik polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında minibüs olduğu yerden vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Daha sonra tren seferine devam etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Yahşihan Hasan AKYILDIZ
2020-07-22 22:19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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