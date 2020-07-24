Vali Sezer, "Basın, milletin müşterek sesidir" Vali Sezer'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, basın mensuplarının milletin müşterek sesi ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu belirtti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 2. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığı 24 Temmuz 1908 tarihini, ülkede her yıl 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlandığını ifade etti. Basın mensuplarının milletin müşterek sesi ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu belirten Sezer, toplumun bilgilendirilmesi ve vatandaşların devletle iletişiminin sağlanmasında önemli bir unsur olduğunu bildirdi.

Vali Sezer, "Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri esas alan, olayları olduğu gibi aktarabilmek için tarafsız bir anlayışla çalışan basın mensupları, üstlendikleri bu misyonla demokrasimizin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kırıkkale’de görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.