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Tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile öldürdü

DHA

Tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile öldürdü


Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de tartıştığı arkadaşı S.M. tarafından av tüfeği ile vurulan Kubilay Erkoç (31), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 16 Temmuz'da Yuva Mahallesinde meydana geldi. Kubilay Erkoç, mahallede arkadaşı S.M. ile karşılaştı. Erkoç ve arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. S.M. tartışma sonrası evden tüfeğini alarak, motosikletiyle olay yerinden ayrılmaya çalışan Erkoç´a ateş etti. Saçmaların başına isabet ettiği Erkoç, yaralandı. Çağrılan ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılan Kubilay Erkoç, doktorların müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Hasan AKYILDIZ
2020-07-25 12:49:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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