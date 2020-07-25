Vali Sezer, 'Geri Gönderme Merkezi’ni inceledi

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyündeki 'Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Vize ihlalinde bulunan ve suça karışan yabancıların sınır dışı edilinceye kadar barınmalarının sağlandığı 200 kişi kapasiteli ve hala 33 kişinin bulunduğu merkezde incelemelerde bulunan Vali Sezer’e, merkezin son durumu hakkında bilgiler sunuldu.
Vali Sezer’e, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Uğur Özmen ile İl Göç İdaresi Müdürü Mesut Erdoğan eşlik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.