İYİ Parti'den Kırıkkale'de sosyal mesafesiz kongre



Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)İYİ Parti Kırıkkale 2'nci Olağan İl Kongresi, yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. İl Başkanı Bülent Altınışık'ın güven tazelediği kongrede, yapılan tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

İYİ Parti Kırıkkale 2'nci Olağan İl Kongresi, açık havadaki düğün salonunda yapıldı. Kongre öncesi koronavirüs salgınına karşı önlemler alındı. Ateşleri ölçülerek salona alınan partililer, kolonya ve dezenfektan da kullandı. Ancak parti görevlilerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralı dikkate alınmadı. Kongreye katılan yaklaşık 500 kişi, salondaki yuvarlak masalar etrafından yan yana oturdu. Sıcakta bunalan çok sayıda kişinin maskelerini de çıkardığı görüldü.

Tek aday olarak girilen kongrede mevcut başkan Bülent Altınışık yeniden göreve seçildi.DHA-Politika Türkiye-Kırıkkale Hasan AKYILDIZ

2020-07-26 16:47:04



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