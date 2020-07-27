Tokalaşma geleneği sürsün diye Kurban Pazarlık Noktası oluşturuldu Bu pazarda tokalaşma geleneği 'hijyenik' olarak devam ediyor Korona virüs gölgesinde kurban pazarlığı Pandemi nedeniyle kurban pazarlığı özel alanda yapılıyor Yahşihan'da tokalaşma geleneği sürdürülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokalaşma geleneği sürsün diye Kurban Pazarlık Noktası oluşturuldu Bu pazarda tokalaşma geleneği 'hijyenik' olarak devam ediyor Korona virüs gölgesinde kurban pazarlığı Pandemi nedeniyle kurban pazarlığı özel alanda yapılıyor Yahşihan'da tokalaşma geleneği sürdürülüyor

İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde korona virüs (Covid19) tedbirlerinin alındığı hayvan pazarındaki Kurban Pazarlık Noktasında tokalaşarak pazarlık yapılıyor. Uzun yıllardır süregelen tokalaşma, 'hijyenik' olarak sürdürülüyor.

Tokalaşma geleneği sürsün diye Kurban Pazarlık Noktası oluşturuldu Bu pazarda tokalaşma geleneği 'hijyenik' olarak devam ediyor Korona virüs gölgesinde kurban pazarlığı Pandemi nedeniyle kurban pazarlığı özel alanda yapılıyor Yahşihan'da tokalaşma geleneği sürdürülüyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde korona virüs (Covid19) tedbirlerinin alındığı hayvan pazarındaki Kurban Pazarlık Noktasında tokalaşarak pazarlık yapılıyor. Uzun yıllardır süregelen tokalaşma, 'hijyenik' olarak sürdürülüyor.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde besiciler, Kurban Bayramı öncesinde küçük ve büyükbaş hayvanlarını pazara getirerek görücüye çıkardı. Korona virüs (Covid19) tedbirlerinin alındığı kurban pazarında ayrıca Yahşihan Belediyesi tarafından Kurban Pazarlık Noktası oluşturuldu. Kurban pazarına alanına gelen vatandaşlar girişte maskelerini taktıktan sonra ellerini dezenfekte ederek alana giriş yapıyor. Türkiye'nin farklı noktalarındaki kurban pazarlarında tokalaşma çubuğu kullanılırken bu pazarda da kurbanlarını seçen müşteriler, kurbanlıkları seçtikten sonra pazarlık için belirlenen alana geçiyor. Burada tek kullanımlık eldivenlerini takan alıcı ve satıcı, camlı stantta 1.5 metrelik sosyal mesafeyi de koruyarak tokalaşıp pazarlığını yapıyor. Fiyat noktasında da anlaşan her iki taraf, eldivenlerini çıkardıktan sonra tekrar ellerini dezenfekte ediyor. Bu uygulama ile korona virüs gölgesinde geçecek Kurban Bayramında asırlık gelenek hijyenik olarak sürdürülüyor.

"Kurban Pazarlık Noktasında pazarlığını yapıyorlar"
Farklı uygulamayı İHA muhabirine anlatan Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kubilay Kayır, kurban pazarında korona virüs tedbirlerinin alındığını kaydetti. Kayır, "Pandemi dolayısıyla sosyal mesafe, maske kullanımı gibi kurallara dikkat ederek girişte maskematik ve dezenfektanımızı koyduk. Giren vatandaşlarımız önceden maskelerini takıp ellerini dezenfekte ettikten sonra alanımızda baş başa bırakıyoruz onları. Pazarlık aşamasına geldiklerinde de Yahşihan Belediyesi olarak bir uygulama düşündük Kurban Pazarlık Noktası diye. Arkadaşlar ilk görüşmeyi yaptıktan sonra buraya gelerek görüşmeyi yapıyorlar. Eldivenlerini taktıktan sonra sosyal mesafeli Kurban Pazarlık Noktasında pazarlığını yapıyorlar. Güzel bir ortam oluşturduğumuzu düşünüyorum vatandaşlara. Onlar da mutlu, aldığımız tepkilerden görüyoruz bunu. Burada cam bölmeler var. Alıcı bir tarafa satıcı da bir tarafa geçiyor. Eldivenlerini de taktıktan sonra sosyal mesafe kuralına da dikkat ederek pazarlığı yapıyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi kurban satışlarını olumsuz etkiledi: Satıcı çok, alıcı yok
YEREL HABERLER Pandemi kurban satışlarını olumsuz etkiledi: Satıcı ...
İYİ Parti İl Kongresinde "sosyal mesafe" hiçe sayıldı
YEREL HABERLER İYİ Parti İl Kongresinde "sosyal mesafe" hiçe sayıldı
İYİ Parti'den Kırıkkale'de sosyal mesafesiz kongre
YEREL HABERLER İYİ Parti'den Kırıkkale'de sosyal mesafesiz kongre
Kırıkkale'de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı
Vali Sezer, 'Geri Gönderme Merkezi’ni inceledi
YEREL HABERLER Vali Sezer, 'Geri Gönderme Merkezi’ni inceledi
Kırıkkale’de vaka sayısı 100’ü aşınca denetimler sıklaştırıldı Polisi gören vatandaşlar seyyar satıcılardan maske aldı Maskesi olmayan vatandaşlar çeşitli bahaneler üretti
YEREL HABERLER Kırıkkale’de vaka sayısı 100’ü aşınca denetimler ...
Tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile öldürdü
Şehit Gökhun Mete Altunbaş için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Şehit Gökhun Mete Altunbaş için mevlit okutuldu
Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X