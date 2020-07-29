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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu '43 ilin' geçiş noktasında trafik denetlemesine katıldı Bakan Karaismailoğlu'ndan sürücülere 'bayram' uyarısı: "Bunlar vatandaşlarımızın özlemle beklediği önemli projeler" “Taşımacılık sektörü arzu ettiği seviyeye ulaşacaktır”

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yolculuk yapacaklara uyarılarda bulunarak, "Bayramı bayram olarak geçirmeleri için, sevdiklerine zamanında kavuşmaları için trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz" dedi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu '43 ilin' geçiş noktasında trafik denetlemesine katıldı Bakan Karaismailoğlu'ndan sürücülere 'bayram' uyarısı: "Bunlar vatandaşlarımızın özlemle beklediği önemli projeler" “Taşımacılık sektörü arzu ettiği seviyeye ulaşacaktır”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yolculuk yapacaklara uyarılarda bulunarak, “Bayramı bayram olarak geçirmeleri için, sevdiklerine zamanında kavuşmaları için trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AnkaraSivas YHT Projesi Yerköy şantiyesindeki incelemelerinin ardından helikopterle geldiği Kırıkkale’de nakliyatçı ve şoför esnafıyla buluştu. Kentteki bir tesiste yapılan programda Bakan Karaismailoğlu, nakliyatçı ve şoför esnafının sorunlarını dinleyerek tek tek not aldı. Ardından burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, “Taşımacı esnaf arkadaşlarımızla beraber olduk. Otobüsçüsünden servisçisine kadar onların dertlerini dinledik, sorunlarını not aldık. İnşallah en kısa zamanda onların sorunlarına çare olmaya çalışacağız. Ülkemiz salgın sürecinden geçiyor. Bu süreçte ülkemizin lojistiğini yine bu taşımacı esnafımız büyük bir özveriyle yaptı. Bizler evimizde otururken onlar bizim ihtiyaçlarımızı giderdiler. Onlara teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni normal dediğimiz bu süreci en kısa zamanda atlatacağız. İnşallah taşımacılık sektörü arzu ettiği seviyeye ulaşacaktır. Onlar da vatandaşımıza, milletimize hizmet noktasında çalışmaya devam edeceklerdir” dedi.

"Bunlar vatandaşlarımızın özlemle beklediği önemli projeler"
Kurban Bayramı öncesinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Bayram öncesi Ankara çıkışında olan önemli bir trafik noktasındayız. AnkaraKırıkkale arasındaki yol çalışmamız devam ediyor. En kısa zamanda burayı 3 şeride çıkartıp, kısmen de olsa trafiğimizi rahatlatmayı amaçlıyoruz. Bunun devamında daha kalıcı büyük yatırımlarımız da var. AnkaraDelice otoyoluyla ilgili de ihale çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar da vatandaşımızın özlemle beklediği önemli projeler. Şehirler arası seyahate çıkan vatandaşlarımızla ilgili denetim yapacağız. Bayramı bayram olarak geçirmeleri için, sevdiklerine zamanında kavuşmaları için trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyoruz, hepinizin bayramı şimdiden kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu trafik denetimine katıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla trafikte alınan tedbirleri yerinde incelemek için ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale’de Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğündeki uygulama noktasını da ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, burada Vali Yunus Sezer’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından polis ekiplerince yapılan trafik uygulamasına katılan Bakan Adil Karaismailoğlu, sürücülere yolda dikkat etmeleri noktasında uyarılarda bulunurken kolonya ve maske hediye etti. Bakan Karaismailoğlu hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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