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'Kilit kavşak'ta bayram yoğunluğu: Kilometrelerce kuyruk oluştu Tatilciler 43 ilin geçiş güzergahında trafiğe takıldı

İHA

Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek için yollara düşen vatandaşlar, 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu oluşturdu. Zaman zaman durma noktasına gelen kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.

'Kilit kavşak'ta bayram yoğunluğu: Kilometrelerce kuyruk oluştu Tatilciler 43 ilin geçiş güzergahında trafiğe takıldı

Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek için yollara düşen vatandaşlar, 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta trafik yoğunluğu oluşturdu. Zaman zaman durma noktasına gelen kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı tatili öncesinde zamanlarını memleketlerinde ya da bulundukları şehirden farklı bir yerde geçirmek isteyen vatandaşlar, erkenden yollara düştü. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta da trafik yoğunluğu oluştu. Saat 17.00 itibari ile oluşan trafikte sürücüler dip dibe ilerledi. AnkaraSamsun ve AnkaraKayseri kara yolunda yoğun trafik oluşurken diğer güzergahın daha boş olduğu gözlendi. Kırıkkale’de Kurban Bayramı öncesinde oluşan araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.

Polisler trafiğin akışını sağladı
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında tedbirlerini aldı. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken sürücülere de dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulundu. Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağladı. Trafik hem karadan hem de havadan sık sık denetlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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