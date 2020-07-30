Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu havadan trafik denetimine katıldı İçişleri Bakanı Soylu ‘aman dikkat’ diyerek uyardı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesindeki trafik yoğunluğunun rakamlarını açıkladı Bakan Soylu'dan emniyet kemeri hatırlatması Bakan Soylu: "Bugün trafikteki araç hareketliliğindeki artış yüzde 31" "Vatandaş ve sürücülere tavsiyem 'aman dikkat'" "İki saatte bir 10 dakika dinlenmeliyiz" "Covid-19 sebebiyle toplu taşımayı vatandaşımız az kullanıyor bu da beklediğimizden daha fazla bir yoğunluk oluşturdu"

İHA

Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de havadan trafik denetimi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü ve vatandaşları 'aman dikkat' diyerek uyardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu havadan trafik denetimine katıldı İçişleri Bakanı Soylu ‘aman dikkat’ diyerek uyardı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesindeki trafik yoğunluğunun rakamlarını açıkladı Bakan Soylu'dan emniyet kemeri hatırlatması Bakan Soylu: "Bugün trafikteki araç hareketliliğindeki artış yüzde 31" "Vatandaş ve sürücülere tavsiyem 'aman dikkat'" "İki saatte bir 10 dakika dinlenmeliyiz" "Covid-19 sebebiyle toplu taşımayı vatandaşımız az kullanıyor bu da beklediğimizden daha fazla bir yoğunluk oluşturdu"

Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de havadan trafik denetimi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü ve vatandaşları 'aman dikkat' diyerek uyardı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluştuğu AnkaraSamsun ve AnkaraKayseri güzergahını havadan helikopter ile denetledi. Bakan Soylu, helikopterle geldiği Kırıkkale’de Vali Yunus Sezer ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılama sonrasında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasına geçen ve burada uygulamaya ilişkin bilgiler alan Bakan Soylu, ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan araç sürücülerine ve yolculara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

"Bugün trafikteki araç hareketliliğindeki artış yüzde 31"
Trafik denetiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, trafik yoğunluğunun oluştuğu ilk günün rakamlarını açıkladı. Bakan Soylu, "Şu anda 43 ilin kavşağındayız. Kırıkkale’deyiz. Bugünkü rakamlardan biraz bahsetmek isterim. Bugün itibariyle trafik yoğunluğumuz salgın öncesi dönemden çok üstte. Şöyle bir örnek verebilirim, bugün trafikteki toplam araç hareketliliğindeki artış yüzde 31. Oysa otobüs seferlerindeki azalış yaklaşık yüzde 31, yolcu sayısındaki artış yüzde 55. Bu şu demektir, özellikle Kurban Bayramında memleketine ve tatile gitmek isteyen insanlar özel araçlarıyla birlikte daha önce görmediğimiz büyük bir yoğunluk oluşturuyorlar ve özellikle toplu taşımada da hem salgın kuralları çerçevesinde hem de Covid19 nedeniyle toplu taşımayı tercih etmeyen vatandaşlarımızın özel araçlara yönelmesi sebebiyle çok ciddi bir trafik yoğunluğunda artış var. Şu anda bulunduğumuz Kırıkkale’deki kavşakta da örneğin Gerede kavşağında da bizim beklediğimizin çok üzerinde bir trafik yoğunluğu olduğunu bugün itibariyle söyleyebilirim. Daha yarın da var. Buna karşı çok önemli tedbirler aldığımızı ve günler öncesinden bu tedbirleri hayata geçirmek için gerek valilerimiz gerek emniyetimiz ve jandarmamız gerek belediyelerimiz ve yerel yönetimlerimiz hep birlikte önemli tedbirleri ortaya koyduğumuzu burada söylemek isterim. Bütün bayram boyunca 12 bin 420 ekip çalışacak. Yine bütün bayram boyunca 163 bin toplam polisimiz ve jandarmamız görev yapacaklar. Bayram boyunca çeşitli bölgelerde hem denetimlerde bulunacaklar hem de eğer aksaklıkları görüyorlarsa onların düzeltilmesi noktasında da bir takım müdahaleleri yapacaklar" dedi.

"Vatandaş ve sürücülere tavsiyem 'aman dikkat'"
Hem araç sürücülerini hem de vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, "Burada bu araç yoğunluğunu görünce hem vatandaşımıza hem sürücülerimize tek bir tavsiyem var. O da aman dikkat. Yani geçen bayramda Covid19 sebebiyle tüm İslam alemi bir mahzunluk yaşadı. Ailelerine, akrabalarına, memleketlerine, tatile gidemediler. Ama bu bayram sanki bu açığı kapatmak için her birimiz eğer kurallara riayet etmeden hareket edersek hem trafik hem de takdir edersiniz ki Covid19 yani salgın kurallarına burada tembihatlara riayet etmeden hareket edersek hem trafikte hem de bu salgının yayılmasında bir mahcubiyet duyarız. Bunun için vatandaşlarımızdan talebimiz aman dikkat. Yani elbette ki herkesin bayramı gönlünce yaşaması en doğal hakkı. Hepimizin en doğal hakkı. Ancak dikkat etmemiz gereken özellikle kurallarımız var. Yasal hız sınırına riayet etmemiz lazım birinci kural bu. İkinci kural trafik kazasında emniyet kemerinin takılmasının dışında bizi kurtarabilecek başka tedbir dünyada icat edilmedi. Onun için emniyet kemeri önemli. Üçüncüsü ise cep telefonu ile konuşmamak gerekiyor. Dördüncüsü bir seyahat planımızın olması lazım. Seyahat planı evimizden hareket ettiğimiz andan itibaren başlar. Yine bir önemli nokta trafik sıkışıklığı olduğu alanların açığının trafiğin açık olduğu yerlerde gaza basarak hız yükselterek yapmamamız gereken bir tehlikeli meseledir. Yine bir önemli mesele özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Özellikle bayramlarda trafik kazalarının en çok olduğu noktalar varışa yakın noktalardır. Bizim hep birlikte dikkat etmemiz lazım. Yine bir önemli nokta özellikle uzun yollarda uykusuz, alışkanlığımız olmadığı saatlerde araç kullanmamalıyız ve araç sürmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"İki saatte bir 10 dakika dinlenmeliyiz"
Sık sık mola verilerek dinlenilmesi gerektiğini vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yine aman dikkat diyoruz iki saatte bir 10 dakika muhakkak ki dinlenmeliyiz. Bu uluslararası standartlar içerisinde bize vaat edilmiş bir tembihattır. İki saatte bir 10 dakika dinlenmeliyiz. Yine bu yıla özgü bir şey söylemek istiyorum. Yaklaşık 11.5 aydır trafik kazalarında bir noktada artış görüyoruz. O da özellikle şerit değiştirmeler. Yani sürekli olarak sol şeridi takip edenler başka araçların özellikle yanlış şerit değiştirmelerine sebebiyet teşkil ediyorlar. Şeritlerde anılan hızla gitmeyenler yine yanlış ve tehlikeli sollamalarla karşı karşıya kalınmasına sebebiyet teşkil ediyorlar. En önemlisi de kamyonlar ve ağır vasıtalar eğer kendilerine tahsis edilen şeritlerden gitmiyorlarsa o da maalesef başka ağır vasıtaların veya başka araçların hatalı sollamalarına sebebiyet teşkil edecek trafik kuralı ihlaline sebep oluyor. Bunlara her birimizin riayet etmesi lazım. Onun için yine aman dikkat diyoruz. Onun için ifadem şudur. Trafik kurallarına hep beraber riayet edelim. Çünkü bu bizi bir sonuca doğru getiriyor. 2015 yılından 2019 yılının sonuna kadar tüm dünyada trafik kazalarındaki ölümler artarken Türkiye’de gerek yol standartlarımızın yükselmesi gerek aynı zamanda araçlarımızın kalitelerinin yükselmesi aynı zamanda trafikte aldığımız tedbirler ile dört yılda 2 bin 57 kişiyi trafiğe az kurban verdik. Bu önemli bir rakam. 7 bin 530’dan 5 bin 473’e düştü. Daha fazla insanın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin hep beraber kurallara riayet ederek engelledik. Uluslararası standartlarda ölümler 100 binde 9.6’dan 100 binde 6.5’e düştü. Bu da bizim açımızdan önemli. Bu yıl da yüzde 14 ölüm kaybının azlığı ile gidiyoruz. Yani burada önemli olan trafik kurallarına riayet etmektir. Trafik kurallarından bir tanesini daha unutmamamız gerekir."

"Covid19 sebebiyle toplu taşımayı vatandaşımız az kullanıyor bu da beklediğimizden daha fazla bir yoğunluk oluşturdu"
Bayram süresinde denetimlerin süreceğini kaydeden Bakan Soylu, "Bizim bundan sonra da denetimlerimiz tüm bayram boyunca devam edecek. Gidişlerde ve gelişlerde mümkün olduğunca devam edecek. Bizim vatandaşımızdan ve sürücülerimizden bu bayramda tek bir ricamız var. Aman dikkat kurallara uyalım ve şunu aklımızdan çıkarmayalım. Covid19 sebebiyle toplu taşımayı vatandaşımız az kullanıyor. Daha ziyade özel araçlarıyla memleketlerine ve tatile gidiyorlar. Bu da beklediğimizden daha fazla bir yoğunluk oluşturdu. Onun için trafik kurallarına riayet eden, yasal hız sınırlarına riayet eden, emniyet kemerine riayet eden ve aynı zamanda cep telefonu ile konuşmamaya riayet eden ve biraz önce söylediğim özellikle seyahatte aklımızda bulundurmamız gereken kurallara riayet eden bir anlayışı hep beraber sürdürelim. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Güzel bir sözü var Kastamonulu Şabanı Veli’nin. ‘Gelişiniz güle güle gidişiniz güle güle her işiniz güle güle olsun’. Hayırlı bayramlar diliyoruz" şeklinde konuştu.
Bakan Soylu ve beraberindekiler buradaki programın ardından Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'deki 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu başladı (2)
YEREL HABERLER Kırıkkale'deki 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu ...
'Kilit kavşak'ta bayram yoğunluğu: Kilometrelerce kuyruk oluştu Tatilciler 43 ilin geçiş güzergahında trafiğe takıldı
YEREL HABERLER 'Kilit kavşak'ta bayram yoğunluğu: Kilometrelerce ...
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattını bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattını bu yıl ...
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu '43 ilin' geçiş noktasında trafik denetlemesine katıldı Bakan Karaismailoğlu'ndan sürücülere 'bayram' uyarısı: "Bunlar vatandaşlarımızın özlemle beklediği önemli projeler" “Taşımacılık sektörü arzu ettiği seviyeye ulaşacaktır”
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu '43 ilin' geçiş ...
Bakan Yardımcısı Çataklı: Bayramda 162 bin personel görev alacak
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Çataklı: Bayramda 162 bin personel ...
Trafik kazaları son 5 yılda yüzde 27 azaldı İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Bayram boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldık"
YEREL HABERLER Trafik kazaları son 5 yılda yüzde 27 azaldı İçişleri ...
Kırıkkale'deki 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Kırıkkale'deki 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu ...
Kırıkkale'de 23 adet altın sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 23 adet altın sikke ele geçirildi
Kırıkkale Belediyesi, bayram hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kırıkkale Belediyesi, bayram hazırlıklarını ...
Yahşihan aile mezarlığı bayrama hazır
YEREL HABERLER Yahşihan aile mezarlığı bayrama hazır
Kurban pazarında pandemi tedbirleri
YEREL HABERLER Kurban pazarında pandemi tedbirleri
Kırıkkale’de trafik kazası, 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de trafik kazası, 4 yaralı
Şehit Piyade Er Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Piyade Er Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit annesinden yürek burkan veda Şehit annesi Güler Arslan: “Kokun geliyor oğlum, çık bir kere yüzünü göreyim” Şehidin babası ve kardeşi fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü Piyade Er Kerim Arslan son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit annesinden yürek burkan veda Şehit annesi Güler ...
Kırıkkaleli şehit toprağa veriliyor
YEREL HABERLER Kırıkkaleli şehit toprağa veriliyor
Konya'da şehit ateşi (2)
YEREL HABERLER Konya'da şehit ateşi (2)
Kırıkkaleli şehit Arslan'ın naaşı memleketine getirildi
YEREL HABERLER Kırıkkaleli şehit Arslan'ın naaşı memleketine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X