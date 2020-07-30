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Kırıkkale Valisi bayram mesajında uyardı, 'toplu bayramlaşma yapmayalım' Bayram boyunca Kırıkkale'de bin 72 ekip çalışacak Vali Yunus Sezer'den Kurban Bayramı mesajı

İHA

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Bugüne kadar Covid19 ile yaptığımız mücadelelerin boşa gitmemesi adına toplu bayramlaşmalar yapmayalım, ev ziyaretlerinde bulunmayalım" uyarısında bulundu.

Kırıkkale Valisi bayram mesajında uyardı, 'toplu bayramlaşma yapmayalım' Bayram boyunca Kırıkkale'de bin 72 ekip çalışacak Vali Yunus Sezer'den Kurban Bayramı mesajı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Bugüne kadar Covid19 ile yaptığımız mücadelelerin boşa gitmemesi adına toplu bayramlaşmalar yapmayalım, ev ziyaretlerinde bulunmayalım" uyarısında bulundu.
Vali Sezer mesajında, "Birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının daha da yoğunlaştığı, dostluk bağlarının pekiştiği, ortak değerlerimizin hatırlandığı bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bayram süresince Emniyet ve Jandarmamız 40 tim, 33 ekip ve bin 72 personel ile vatandaşımızın hizmetinde olacaktır. Ancak bu Kurban Bayramını, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de etkileyen korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında idrak edeceğiz. İlimizdeki vaka artışı ile birlikte bugüne kadar Covid19 ile yaptığımız mücadelelerin boşa gitmemesi adına toplu bayramlaşmalar yapmayalım, ev ziyaretlerinde bulunmayalım. Dualarına her zaman muhtaç olduğumuz anne ve babalarımız ile aile büyüklerimizi, akraba, dost ve sevdiklerimizi telefon ile arayalım. Onların yanında olduğumuzu, sevinç ve kederlerini, varsa sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu hissettirelim. İnanıyorum ki bu zor günleri gösterdiğiniz gayret ve sabırla, dayanışma içinde hep birlikte geride bırakacağız. Fakat şu an kontrollü sosyal hayat zamanı. Şimdi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etme zamanı. O nedenle riski en aza indirmek için tedbirli ve temkinli davranmaya devam edelim. Bu duygu ve düşüncelerle; mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte daha nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar geçirmenizi dilerim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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