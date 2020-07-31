Kırıkkale'de acemi kasaplar hastanelere koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de kurban keserken kazayla kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerde tedavi edildi.

Her Kurban Bayramı'nda yaşanan bilindik manzaralar bu bayram da yaşandı. Kentte kurban keserken kazayla el, kol ve bacaklarını keserek yaralanan acemi kasaplar, sabahın erken saatlerinden itibaren hastanelere başvurdu. Çeşitli yerlerinden yaralanan kasaplar, tedavi edildi. Aralarında boynundan yaralananların da olduğu acemi kasapların büyük bölümü, tedavilerinin ardından gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Hasan AKYILDIZ

2020-07-31 11:58:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.