Kırıkkale'de acemi kasaplar hastanelere koştu

Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de kurban keserken kazayla kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerde tedavi edildi.
Her Kurban Bayramı'nda yaşanan bilindik manzaralar bu bayram da yaşandı. Kentte kurban keserken kazayla el, kol ve bacaklarını keserek yaralanan acemi kasaplar, sabahın erken saatlerinden itibaren hastanelere başvurdu. Çeşitli yerlerinden yaralanan kasaplar, tedavi edildi. Aralarında boynundan yaralananların da olduğu acemi kasapların büyük bölümü, tedavilerinin ardından gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Hasan AKYILDIZ
2020-07-31 11:58:30
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