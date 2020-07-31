Bahşılı’da vatandaşlara bayram ikramı

Kırıkkale’nin Bahşılı İlçe Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulunuldu.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin’in talimatı ile Kurban Bayramı dolayısıyla hazırlıklar tamamlandı. Belediye personeli tarafından ilçe genelinde vatandaşlara şeker ve kolonya ikram edilip bayramları kutlandı. Ayrıca vatandaşların kurban kesiminde kullanmaları amacıyla çöp poşeti de verildi. Belediye tarafından mezarlıklar da ziyarete hazır hale getirildi.

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