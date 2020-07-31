Kırıkkale'de 'İl Salgın Denetim Merkezi' kuruldu Korona virüs tedbirleri kapsamında maske zorunluluğunun ardından yeni kararlar alındı

Korona virüs salgınında vaka sayısının giderek arttığı Kırıkkale'de maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından, denetim ve yaptırımların daha etkin hale getirilmesi amacıyla İl Salgın Denetim Merkezi de kuruldu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs ile mücadelede yeni kararlar aldı. Salgının başından itibaren başarılı bir süreç geçiren fakat kurallardan uzaklaşılmasının ardından vaka sayısında artış gözlenen kentte, toplum sağlığını korumak ve vatandaşlara daha güvenli bir ortam sunmak amacıyla yeni kararlar alındığı bildirildi.



Kararlara aykırı hareket edenlere faaliyet durdurma cezası uygulanacak

Kırıkkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yapılan yazılı açıklamada, "Kırıkkale Valiliğimiz bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi kurulması, denetim merkezi içerisine çağrı merkezi ve görüntülü ihbar hattı kurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından belirlenecek personellerle uyarıcı ve uzman denetim ekiplerinin kurulmasına ve özendirici/caydırıcı uygulamalarla denetimlerin daha kapsamlı hale getirilmesine, denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının teşkil edilmesine, bu uygulamaların İl Pandemi Kurulu tavsiyeleri ve Kırıkkale Valiliğimizce yayımlanacak olan 'Kırıkkale Koronavirüs İl Denetim Uygulamaları Yönergesi' doğrultusunda teşkil edilmesi ve çalışmasına, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan güncel 'Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' ve ilgili İl Hıfzıssıhha Kararlarına aykırı hareket eden işletmelere; yapılan denetimlerde 1. ihlalde uyarı, 2. ihlalde 900 TL idari para cezası verilmesi, 3. ihlalde iş yeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için 1 gün süreli faaliyetinin durdurulması, 4. ihlalde ise iş yeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için 3 gün süreli faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir. İlimiz genelinde maske takılması zorunluluğun yanı sıra vatandaşlarımızın ve toplumun sağlığını koruyabilmek, daha nitelikli bir hizmet alabilmesini sağlamak ve risksiz bir ortamda yolculuk yapabilmeleri için yapılan denetimlerde toplu taşıma ve ticari araçlara maskesiz yolcu alan araçların tespiti halinde 1. ihlalde uyarı, 2. ihlalde 900 TL idari para cezası verilmesi, 3. ihlalde araçların vatandaşlarımızın sağlığı açısından uygun hale getirilmesi için çalıştığı günler dikkate alınarak 1 çalışma iş günü süresince faaliyetlerinin durdurulmasına, 4. ihlalde ise araçların vatandaşlarımızın sağlığı açısından uygun hale getirilmesi için çalıştığı günler dikkate alınarak 3 çalışma iş günü süresince faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.



Düğün ve nikahlarda yiyecek ve içecek ikramlarına kısıtlama

Korona virüse karşı tedbirler kapsamında kişiler arası teması azaltmak ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla da birtakım kararların alındığının bildirildiği açıklamada, "Nikah ve düğünlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve sürekli güncellenen 'Covid19 Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi' doğrultusunda tüm hususlara dikkat edilmesi, bununla birlikte bilindiği üzere düğünlerde sunulan yiyecek ve içecek ikramlarından dolayı vatandaşların düğünde kalma süreleri uzamakta, maske takma süresi azalmakta bu da kalabalık ortamda bulunan vatandaşlarımızın sağlığı açısından tehlike oluşturabilmektedir. Bu hususta ikramların kısıtlanması ve vatandaşların daha uzun süre maske takmasının sağlanması, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine, 07/07/2020 tarih ve 2020/45 sayılı 13/07/2020 tarih ve 2020/47 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul kararlarında belirtilen düğünlerin en geç bitiş saatinin 22:30 olarak güncellenmesine, uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılmasına, bahsi geçen tüm hususlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve güncellenen 'Covid19 Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi' ve İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 25.06.2020 tarih ve 2020/40 sayılı kararları doğrultusunda hareket edilmemesi durumunda; düğün salonu işletmelerince kurallara uyulmaması durumunda; 1. ihlalde uyarı 2. ihlalde 900 TL idari para cezası verilmesi, 3. ihlalde iş yeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için 1 gün süreli faaliyetinin durdurulması, 4. ihlalde ise iş yeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için 3 gün süreli faaliyetinin durdurulmasına, köy/sokak düğünleri için, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verilmesi, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin düğün sahipleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına alınan kararların Belediye ekiplerince ilgili işletmelere tebliğ edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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