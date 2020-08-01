Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin tarlaya takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza ÇorumKırıkkale karayolu üzerinde saat 06.10 sıralarında meydana geldi. Çorum'dan Kırıkkale istikametine seyreden H.Ö. idaresindeki 06 KJU 96 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, takla atarak tarlada durabildi. Maddi hasarın meydana geldiği kazada sürücü H.Ö. ile G.Ö., A.Ö., A.N.Ö. ve A.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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