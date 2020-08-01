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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

İHA

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin tarlaya takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin tarlaya takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza ÇorumKırıkkale karayolu üzerinde saat 06.10 sıralarında meydana geldi. Çorum'dan Kırıkkale istikametine seyreden H.Ö. idaresindeki 06 KJU 96 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, takla atarak tarlada durabildi. Maddi hasarın meydana geldiği kazada sürücü H.Ö. ile G.Ö., A.Ö., A.N.Ö. ve A.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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